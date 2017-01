Encontro Paulista de Escolas de Surf abre inscrições

Foto: Munir El Hage

São Sebastião

Da redação

Um dos melhores redutos para a prática do esporte no litoral de São Sebastião, a praia da Baleia, sedia nos dias 4 e 5 de fevereiro a segunda e decisiva etapa do Encontro Paulista de Escolas de Surf, evento focado exclusivamente nas categorias de base.

Inscrições são gratuitas e devem ser enviadas (com ficha completa) para o e-mail dadaasgsp@hotmail.com. Surfistas ranqueados em eventos estaduais e nacionais não podem participar.

Na primeira etapa, realizada na praia da Enseada, em Bertioga, a Escola de Surf Adriano Camargo não deu chances aos adversários e levou a melhor, emplacando três times na final e segue na briga pelo tricampeonato.

Camargo ressalta a importância do circuito para a garotada. “Essa nova geração é carente de competições deste nível. O Encontro Paulista de Escolas de Surf preenche essa lacuna, dá base para nossos pequenos surfistas chegarem melhor preparados às competições lá na frente”, afirma.

Para Dadá Nascimento, organizador do circuito, a emoção de realizar um evento como esse é indescritível. “Saber que daqui pode sair nossos representantes para as Olimpíadas de 2020, em Tóquio, é demais. Uma experiência única”, diz Nascimento.

O Encontro Paulista de Escolas de Surf tem premiação oferecida pelas empresas Kanui e Frooty Açaí. Consolidado entre os eventos amadores, a competição permite equipes compostas por até quatro surfistas nas categorias Petit (nascidos de 2004 em diante), Estreante (a partir de 2002), Iniciante (após 2000) e Feminino (a partir de 1998), além de um técnico responsável.