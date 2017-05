Envelopes de depósito são furtados em agência do Santander

Neste ano, o crime aconteceu outras duas vezes na mesma agência

A agência Santander de Bertioga foi novamente alvo de furtos, na manhã de domingo, 14, quando indivíduos entraram no banco e levaram diversos envelopes de depósitos dos caixas eletrônicos. De acordo com o boletim de ocorrência, duas máquinas foram arrombadas, por volta das 10 horas, e ao verificar a quantia, ficou constatado que os bandidos fugiram com R$ 32.675,00. O caso segue sob investigação da Polícia Civil, e as imagens já foram solicitadas ao banco para que os suspeitos sejam identificados.

Somente neste ano, a agência localizada na avenida Anchieta sofreu outros dois ataques da mesma natureza. O primeiro aconteceu no dia 30 de janeiro, no qual um homem foi preso após tentativa de furto de envelopes. Já o segundo ocorreu no dia 28 de fevereiro, e os bandidos conseguiram levar mais de R$ 16 mil. O delegado Sergio Nassur acredita que esses crimes não tenham sido praticados pelos mesmos indivíduos.

Foto: JCN