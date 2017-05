Equipe de Caraguatatuba vence Paulista de Beach Soccer Feminino

No campeonato por pontos corridos, a equipe da cidade fez a melhor campanha e garantiu a vitória

A equipe de Caraguatatuba faturou o Campeonato Paulista de Beach Soccer Feminino Livre, cujas finais foram realizadas no domingo, 30. A vitória foi garantida pela boa campanha durante o torneio.

No campeonato por pontos corridos, Caraguá foi a grande campeã, seguido pelos times de Cachoeira Paulista, que obteve a segunda colocação, e São Sebastião, que ficou em terceiro lugar. As disputas foram realizadas na Arena de Beach Soccer do Indaiá, em Caraguatatuba.

O Campeonato Paulista de Beach Soccer integra os eventos da Liga Paulista de Beach Soccer, com reconhecimento da Confederação Brasileira de Beach Soceer (CBBS), e é realizado em parceria com a prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Esportes e Recreação.

Masculino Interclubes

Na mesma data e local foi realizado o Campeonato Nacional Masculino Interclubes, em que a equipe da cidade conquistou a segunda colocação.

A disputa do terceiro lugar aconteceu entre as equipes Camboriú (SC) e São José dos Campos (SP). O time de Santa Catarina venceu por 7 a 2.

No duelo pelo título, a disputa ocorreu entre os times XV de Novembro (de Caraguatatuba) e Botafogo (RJ), sendo que o time da casa foi derrota pelos cariocas por 3 a 2.

Foto: Divulgação