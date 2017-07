Equipe guarujaense de futebol fatura ouro em jogos estaduais

O time de futebol disputou o campeonato realizado entre os dias 24 de junho e 2 de julho, em Presidente Prudente

A equipe sub-19 de futebol do Guarujá faturou ouro na 34ª edição dos Jogos Abertos da Juventude do Estado de São Paulo, realizado entre os dias 24 de junho e 2 de julho, em Presidente Prudente. A competição, organizada pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude (SELJ-SP), reuniu 17 equipes de todo o estado.

Guarujá venceu a equipe da cidade sede nos pênaltis, após empate por 2 x 2, no tempo regular. De acordo com o técnico Jorge Luiz Fernandes Castilho, mais conhecido como Buiu, o forte vínculo entre os desportistas foi o principal aliado do time na disputa. “Nós levamos apenas 14 jogadores num time inteiramente composto por atletas que residem em Guarujá. Passamos pela primeira fase com 100% de aproveitamento. Na final, nos sagramos campeões em cima da equipe da casa. Acredito que a nossa garra e a nossa união prevaleceu no torneio”, concluiu.

Foto: Divulgação