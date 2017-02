Equipes de resgate sofrem com falta de estrutura em Bertioga

Socorristas não possuem estrutura para limpeza de materias e necessidades básicas

A equipe de resgate do Departamento de Estradas e Rodagem (Der) foi realocada da Riviera de São Lourenço para o bairro Albatroz na quinta-feira, 2. Antes, a equipe possuía uma base, com banheiro, mas, agora se reveza entre dois locais sem estrutura para limpeza de materiais ou necessidades básicas.

Segundo denúncias, os funcionários utilizam o matagal ao lado do posto no bairro Albatroz como banheiro. O segundo posto, no km 231 da rodovia Rio-Santos, próximo ao Caiubura, também não tem banheiros.

Questionado, o DER informou que o serviço de resgate é terceirizado, oferecido pela empresa Sansim, e que o contrato entre as empresas não prevê estabelecimento de posto fixo para prestação dos serviços. Portanto, a responsabilidade sobre as condições de trabalho de funcionários é da Sansim. O DER também informou que irá contatar a empresa e solicitar providências. A Sansim afirmou que não vai se pronunciar sobre o caso.

