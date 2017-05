Esamc abre inscrições para vestibular do 2º semestre

Interessados devem se inscrever até 25 de maio no site ou na secretaria da Esamc

A Escola Superior de Administração, Marketing e Comunicação (Esamc) Santos abriu inscrições para o vestibular do 2º semestre. Quem não conseguiu iniciar um curso superior ou uma segunda graduação no início do ano terá até 25 de maio para se inscrever no vestibular da escola. A prova acontece no dia 27 de maio, das 13h30 às 18h30.

São 30 cursos de graduação, de curta (tecnológico) e longa (bacharelado) duração. Interessados em participar devem se inscrever pelo site www.esamc.br ou na secretaria da faculdade, localizada na rua Doutor Egídio Martins, 181, na Ponta da Praia, em Santos. A taxa de inscrição é de R$ 30.

A prova será composta por 15 questões de Português, 15 de Matemática, dez de Atualidades, dez de Inglês, dez de História, cinco de Geografia, cinco de Química, cinco de Física, cinco de Biologia e Redação. No dia do exame, os candidatos precisam ter em mãos um documento original com foto (RG ou carteira de habilitação) e chegarem com antecedência ao local da prova, pois os portões serão fechados pontualmente às 13h15.

A lista de aprovados será divulgada em 30 de maio (terça-feira), a partir das 9 horas, na secretaria da Esamc Santos e também pelo site www.esamc.br. As matrículas poderão ser feitas entre os dias 30/05 a 02/06, das 9h às 20h, e no dia 03/06 (sábado), das 9h às 12h.

Cursos

Os cursos podem ser concluídas entre dois e cinco anos, nas áreas de humanas e exatas. Entre as opções de bacharelado estão os cursos: Administração de Empresas, Ciências Contábeis, Design de Moda, Design Gráfico, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Internacionais e Relações Públicas.

Ainda há 13 opções de cursos superiores de curta duração, como Comunicação Institucional, Fotografia, Gestão Comercial (Vendas), Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Logística, Marketing, Produção Audiovisual, Produção Fonográfica, Produção Publicitária, Qualidade, Comércio Exterior e Eventos, todos disponíveis no período diurno, vespertino e noturno.

O vestibulando que não puder comparecer no dia da prova pode agendar a melhor data pelo e-mail santos@esamc.br ou pelo telefone (13) 3269-5759.

Foto: Reprodução/Internet