Escola Adriano Camargo conquista tricampeonato no Encontro Paulista de Escolas de Surf

Com recorde de inscritos (14 equipes), terminou no domingo, 5, a quinta edição do Encontro Paulista de Escolas de Surf, em ondas de meio metro na praia da Baleia, em São Sebastião, considerado um dos melhores picos para iniciantes no litoral do Estado.

Vencedora na prova de Bertioga e quarto colocada na etapa da Baleia, a Escola Adriano Camargo garantiu o terceiro título consecutivo no Encontro Paulista de Escolas de Surf. “A molecada está de parabéns, pois atingimos nosso objetivo. Agora é seguir com o trabalho”, diz Adriano Camargo, técnico e surfista profissional.

Assim como na primeira etapa, Carlos Gabriel (Escola Adriano Camargo) faturou a Kanui Best Wave, ganhando um vale-compras oferecido pela Kanui. Ele aplicou três manobras bem definidas para conquistar 8,83 pontos e garantir o prêmio extra oferecido pela gigante do comércio eletrônico.

Com duas equipes, o Instituto Gabriel Medina fez bonito em sua primeira participação ao emplacar duas equipes na final. “O desempenho foi muito bom e faltou pouco para uma dobradinha. Conseguimos mostrar a importância do trabalho em equipe, pois alguns surfistas que vinham bem, não tiveram o mesmo rendimento na final. Em contrapartida, outros se destacaram e mantiveram o equilíbrio no time”, explica Alex Leco, um dos responsáveis pela parte técnica do Instituto Gabriel Medina.

De acordo com Leco, a prova serviu para que conhecessem melhor os atletas. “O trabalho foi iniciado há pouco tempo (01/02) e esta foi a primeira oportunidade para adquirir confiança entre surfistas e técnicos. A presença do Charles (Saldanha, pai e técnico do Gabriel), assim como da Simone (mãe e presidente do Instituto GM), deixou as crianças radiantes. O trabalho é individualizado e essa competição serviu como base para seguirmos adiante e melhorarmos a performance de cada um. Podemos dizer inclusive que o Encontro Paulista de Escolas de Surf é um dos nossos objetivos para a temporada de 2017”, afirma Leco.

Mesmo sem chegar à semifinal, os alunos do Projeto Semente, de Praia Grande, no litoral Sul Paulista, comemoraram muito a participação no Encontro Paulista de Escolas de Surf. Comandado pelo freesurfer Luiz Gonçalves, o projeto teve início no ano passado. “Foi mais que um aprendizado. Considero um presente. A competição foi muito bem organizada com excelente estrutura. Deixou nossos “atletinhas” com o sentimento de “quero mais”. Quando perdemos fomos à frente do palanque e aplaudimos juízes e staff como forma de agradecimento. Foi engrandecedor e inspirador”, analisa Fabio Doncev, técnico do time.