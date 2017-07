Escola Radical tem vagas de surfe para pessoas com deficiência

Primeira escola pública de surfe do Brasil fica no Posto 2, na Praia da Pompeia, em Santos

A Escola Radical, da Secretaria de Esportes de Santos (Semes), está com inscrições abertas para aulas de surfe. São 20 vagas destinadas a pessoas de qualquer idade com deficiência física ou mobilidade reduzida. As atividades começam em outubro.

Os interessados devem comparecer na secretaria do Posto 2 (praia da Pompeia), de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 horas. É necessário apresentar cópia do RG e comprovante de residência, uma foto 3×4 e atestado médico atualizado. Informações pelo telefone (13) 3251-9838.

Foto: Octavio Tostes