Escolas recém-inauguradas geram despesas de R$ 3 milhões

Foto: PMC

Caraguatatuba

Da redação

Um relatório minucioso produzido pela Secretaria de Educação de Caraguatatuba, após vistoria em todas as unidades escolares, aponta problemas estruturais em diversas unidades escolares. Segundo o documento, a maior parte das obras anunciadas na administração anterior está irregular e nem mesmo a manutenção básica dos prédios foi feita para 2017.

De acordo com o prefeito de Caraguatatuba Aguilar Júnior, a situação encontrada em várias unidades escolares é precária. “Algumas tiveram reformas recentes e nem sequer têm interruptor. Outras unidades estão com sérios problemas de vazamento, fora as estruturas que colocam em risco nossas crianças”. Ele informou ainda que já determinou a notificação de todas as empresas responsáveis pelas obras, para que os reparos sejam feitos de forma emergencial. Segundo o secretário de Educação Ricardo Ribeiro, “em estudo prévio, estimamos um gasto de R$ 3 milhões a mais nos cofres públicos para concluir as obras”. O secretário garantiu que todas as providências serão tomadas para o começo das aulas, nesta semana.

Disse ele: “Entramos em contato com as empreiteiras responsáveis pelas reformas e ampliações para que elas voltem e terminem os serviços, mas também corrijam as falhas de construção. Neste momento, estamos correndo para pôr tudo em ordem; efetuaremos os reparos de maior urgência para garantir o início do ano letivo, dentro da disponibilidade, todas as obras serão concluídas e os problemas corrigidos”.

Cide’s

A situação dos Centros Integrados de Desenvolvimento Educacionais (Cide’s) é ainda mais complexa. Com pouco mais de três anos de uso, com um custo total de cerca de R$ 33 milhões, nas três unidades, os pisos estão estufando, há rachaduras e infiltrações, pintura descascada, reboque esfarelado e problemas na parte elétrica. A rede municipal de Caraguatatuba possui 52 unidades escolares, com um total de 18.083 alunos e 1.276 professores.