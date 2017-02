Espaço com carro fúnebre de Santos Dumont passará por mudanças

Carro deixará o local e abrigará posto de informações turísticas e base de segurança

O espaço que abriga o carro fúnebre que transportou o corpo de Santos Dumont abrigará um posto de informações turísticas e base de segurança. O veículo será removido do local.

De acordo com a prefeitura, o espaço contará com monitores para fornecer informações aos visitantes e será compartilhado com uma base fixa da Defesa e Convivência Social com o intuito de oferecer maior sensação de segurança na área central da cidade.

O carro fúnebre de Santos Dumont será levado, provisoriamente, para a garagem municipal. Posteriormente, ele integrará um acervo na Base Aérea que homenageia o Pai da Aviação. O carro que realizou o cortejo fúnebre é datado de 1929, do modelo Chevrolet Ramona, feito com 70% de madeira e motor de seis cilindros.

Santos Dumont cometeu suicídio em 1932, durante a revolução constitucionalista, enquanto encontrava-se hospedado no Grand Hotel de La Plage, na Pitangueiras. Uma das hipóteses é de que ele tenha sido acometido de uma profunda angústia ou ver aviões usados em combate.

Guarujá

Foto: Reprodução/Internet