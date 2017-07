Espaços culturais, áreas de lazer e investimentos em educação são demandas da população em audiências do PPA

Seguem, até esta semana, as audiências públicas para discussão do Plano Plurianual da cidade. Os encontros, que tiveram início no final de julho, têm levantado junto à população suas principais demandas para investimentos do Executivo nos próximos anos.

A população da Topolândia, por exemplo, decidiu que a cidade precisa de mais investimentos em saúde, cultura e esporte. Já Maresias pede por saneamento básico, um centro multicultural e nova creche. Os moradores do São Francisco, por sua vez, solicitam a implantação de novas áreas de lazer; também espaços para oficinas culturais; reforço na fiscalização dos barcos de pesca e a padronização das calçadas de toda a cidade.

Para a dona de casa Kelly Firmino, a cidade precisa de investimentos em eventos que possam garantir a abertura de novos postos de trabalho. “A cidade carece de mais oportunidades de emprego. Eu, por exemplo, estou há três anos parada e acredito que se tivéssemos mais shows, mais eventos culturais, as oportunidades surgiriam naturalmente”, disse.

O ator Henrique Cardim também reforçou a importância de se criar políticas públicas para o fomento da cultura na cidade. “Acho que seria importante implantar locais para que pudéssemos dar aulas de teatro, centros culturais descentralizados e até mesmo a criação de um estúdio municipal de música para dar suporte aos artistas locais”.

Para a secretária de Governo Luz Marina Poddis, as audiências são a grande oportunidade de o poder público ouvir a população, seus anseios e necessidades. “Estas audiências são muito importantes, porque são elas que darão o norte para a elaboração do orçamento dos próximos anos. Estamos aqui para dar voz a toda a população e saber quais são as reais necessidades de cada região da cidade”.

O que é?

O Plano Plurianual (PPA) está previsto na Constituição Federal de 1988, e foi regulamentado pelo decreto 2.829, de 29 de outubro de 1998. Trata-se de um plano que deve ser feito a cada quatro anos por todas as entidades da federação (governo federal, estados e municípios) para estabelecer diretrizes, metas e objetivos. O PPA é aprovado pelo Legislativo por uma lei quadrienal, sujeita a prazos e ritos diferenciados de tramitação e que tem vigência a partir do segundo ano de um mandato até o final do primeiro ano do mandato seguinte.

A última audiência para discussão do PPA está programada para segunda-feira, 10, às 19h30, no Instituto Verdescola (Barra do Sahy).

Foto: Luciano Vieira