Espetáculo apresenta cultura do Leste europeu

Casa da Cultura será palco para a peça ZaizoKokoraiko, um convite para a plateia vivenciar a história por meio de danças circulares

ZaikoKokoraiko, escrito por Cris Miguel, será apresentado neste domingo, 7, na Casa da Cultura de Bertioga, a partir das 11 horas. Estreado no Sesc Pinheiro,em São Paulo, em janeiro deste ano, o espetáculo está em sua terceira apresentação, a segunda na Baixada Santista, e promete envolver a plateia em uma história divertida e cheia de surpresas. A peça conta a história de Lissa, uma raposa da Macedônia que quer se casar, mas não sabe com quem. Ela sai à procura de um noivo, mas não encontra ninguém do seu agrado. Por fim, marca seu casamento com um coelho chamado ZaikoKokoraiko, que dá nome ao espetáculo.

Em meio ao espetáculo, com duração de 1 hora e 20 minutos, a plateia é convidada a vivenciar a história por meio de danças circulares, com músicas tradicionais da Albânia, Turquia, Macedônia, Romênia e Bulgária.A autora, ​Cris Miguel e Mariana Paunova, natural da Bulgária e residente no Brasil, especialista em danças tradicionais dos Bálcãs, juntaram o amor em comum pela cultura do Leste europeu,que resultou nesta brincadeira de histórias e danças.

A Casa da Cultura fica na avenida Tomé de Souza, 130.Entrada gratuita.

Bertioga

Da redação

Foto: Divulgação/Caldeira Produção