Espetáculo musical A Bela e a Fera chega a Santos

A apresentação acontece no Mendes Convention Center; os ingressos custam de R$ 45 a R$ 150

O clássico musical da Broadway e, depois, popularizado com a famosa de animação da Disney, A Bela e a Fera chega ao palco do Mendes Convention Center, em Santos. Com apresentação no domingo, 2, a partir das 17h30, o espetáculo reúne mais de 30 atores, bailarinos e músicos, além de orquestra ao vivo e tecnologia de ponta, que garante vida e movimento aos objetos durante o espetáculo.

O espetáculo é dividido em dois atos e tem uma hora e meia de duração. Um dos destaques da peça é a atriz Flávia Mengar, intérprete da Bela, famosa por atuar como a Dorothy, em O Mágico de Oz, e Ariel, em A Pequena Sereia. Os mais de 200 figurinos são assinados por Bruno de Oliveira, responsável por vestir os artistas que participaram do show de abertura da Copa do Mundo, em 2014. A direção é de Bruno Rizzo, conhecido por outros importantes trabalhos, como Aladim e Broadway Nights.

A previsão é de que a turnê percorra 30 cidades brasileiras, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Os ingressos custam de R$ 45 a R$ 150 e estão à venda on-line no site http://www.ingressonanet.com/evento/93/Bela-e-a-Fera-O-Musical, ou na bilheteria do Mendes Convention Center, na avenida Gen. Francisco Glicério, 206 , Gonzaga.

