Estado confirma e Ilhabela e SS sediarão Jogos Regionais de 2018

Caraguatatuba recebe evento este ano, a partir do dia 11

O prefeito de Ilhabela Marcio Tenório, e o de São Sebastião, Felipe Augusto, junto de seus secretários de Esportes, reuniram-se na tarde da terça-feira, 4, com o secretário estadual de Esportes Paulo Gustavo Maiurino. Na reunião, Maiurino atendeu aos pedidos de Ilhabela e São Sebastião, para que sediem, juntas, a 62ª edição dos Jogos Regionais do Interior em 2018. Marcio Tenório disse: “Há algum tempo, estamos trabalhando o litoral norte como destino, movimentando e fomentando o turismo nas quatro cidades. Sediar o maior evento esportivo da região, em conjunto com São Sebastião, é um ganho muito grande para todos”.

Esta é a primeira vez que a competição será sediada por duas cidades vizinhas e, também, a primeira vez que a competição acontece tanto em São Sebastião como em Ilhabela. De acordo com o prefeito Felipe Augusto, com esta confirmação, será desenvolvido um plano de trabalho em parceria firmada entre São Sebastião, Ilhabela e o governo do estado de São Paulo. “Iniciamos agora a montagem de um plano de trabalho que inclui a questão logística de travessia e das arenas esportivas. A intenção é de que as disputas aconteçam nas regiões centrais dos dois municípios”, explicou.

Ainda de acordo com o prefeito, as competições de vela serão incluídas como modalidades extras da edição. “Pretendemos trazer a vela para ser disputada no canal de São Sebastião. Sem dúvida nenhuma mais uma novidade boa para a nossa região”, reforçou.

Considerado um dos maiores eventos esportivos do estado, os Jogos Regionais reúnem cerca de 10 mil pessoas entre atletas, comissão técnica, árbitros e equipes de apoio de 40 cidades da região metropolitana do Vale do Paraíba, Alto Tietê e parte da Grande São Paulo, na qual está inserida a chamada 2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo.

Começam os jogos em Caraguá

Caraguatatuba está preparada para receber os Jogos Regionais a partir de 11 de julho, até o dia 21. O município já foi anfitrião dos Jogos sete vezes: 2004; 2005; 2008; 2012; 2013; 2014; e 2016.

Cerca de 10 mil pessoas, entre atletas, dirigentes, árbitros e técnicos de 40 cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba, Alto Tietê e parte da Grande São Paulo (2ª Região Esportiva do Estado de São Paulo) passarão por Caraguatatuba durante a realização dos jogos.

Eles irão competir nas seguintes modalidades: atletismo; atletismo ACD; badminton; basquetebol; biribol; bocha; capoeira; ciclismo; damas; futebol; futsal; ginástica artística; ginástica rítmica; handebol; judô; caratê; malha; natação; natação ACD; skate street; taekwondo; tênis de campo; tênis de mesa; vôlei de praia; voleibol; e xadrez.

