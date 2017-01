Estado cria espaço para consulta de bicicletas furtadas e roubadas

Foto: Reprodução/ Internet

Agora é possível consultar no site da Secretaria da Segurança Pública do estado o número de série de bicicletas. Com isso, o cidadão pode verificar a procedência das bikes que tem ou que pretende comprar. A medida também permite que os proprietários de bicicletas furtadas ou roubadas consigam localizá-las, caso tenham sido apreendidas pelas polícias Civil ou Militar.

O secretário da pasta, Mágino Alves Barbosa Filho, explicou: “Isso é fruto daquele grupo de trabalho, que criamos há alguns meses, envolvendo ciclistas e autoridades de segurança pública”.

Desde o ano passado, o sistema de Registro Digital de Ocorrências (RDO) já conta com um campo específico para o registro do chassi das bikes. O banco de dados da nova página será alimentado por essas informações, coletadas pela Coordenadoria de Análise e Planejamento (CAP) da SSP.

No site (ssp.sp.gov.br) a busca está localizada na área de serviços. Após acessá-la, será necessário digitar o número de série da bicicleta. No equipamento, essa informação fica no quadro próximo ao guidão. Caso haja boletim com esse número, a página dará uma das situações: “impedida”, para bicicletas cadastradas como furtadas, roubadas ou extraviadas; ou “apreendida”, para os casos em que a polícia tenha localizado a bike.

Para que o sistema funcione da melhor maneira possível, é importante que as vítimas de crimes registrem boletins de ocorrências, sempre informando o chassi, assim como já ocorre com os números de identificação de celulares.