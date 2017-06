Estivadores de Santos farão 48 horas de greve a partir de sexta-feira

Paralisação prejudicará quatro terminais de contêineres; estivadores pedem reajuste da data-base

Os estivadores de Santos aprovaram, em assembleia na terça-feira, 27, uma greve de 48 horas nos terminais de contêineres Santos Brasil, Libra, Ecoporto e Brasil Terminal Portuários. A paralisação começará às 7 horas de sexta-feira, 30, e terminará às 7 de domingo, 2.

A principal queixa, segundo o presidente do sindicato dos estivadores, Rodnei Oliveira da Silva ‘Nei’, é a intransigência patronal. Ele explica que a câmara de contêineres do sindicato patronal dos operadores portuários do estado de São Paulo (Sopesp) não negocia a data-base de maio da categoria desde 2015. “As empresas não querem negociar nenhum item da pauta de reivindicações dos avulsos e vinculados, conforme determina a lei dos portos (12815/2013).

Diante disso, não temos alternativa”, pondera o presidente.

Segundo Nei, o Sopesp desrespeita a legislação dos portos quando se recusa a sentar com o sindicato para negociar correção salarial e dos benefícios sociais, além de composição das equipes e outros pontos. O sindicalista protocolou o comunicado oficial da greve, na tarde de terça-feira, no Sopesp, endereçado ao seu presidente, Roberto Teller, que é vinculado ao grupo Libra.

Foto: Reprodução/Internet