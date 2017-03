Estradas apresentam lentidão no sentido São Paulo

Volta para casa tem lentidão na Cônego e Padre Manoel da Nóbrega

O Carnaval foi de muita folia para moradores e turistas, mas quem veio da Capital enfrenta trânsito intenso para voltar para casa. A rodovia Cônego Domênico Rangoni tem lentidão, sentido São Paulo, do km 268 ao km 270, e a Padre Manoel da Nóbrega também está com tráfego lento no sentido capital, do km 270 ao km 274, por conta do excesso de veículos.

O tempo está bom e a visibilidade dos motoristas também é boa. O Sistema Anchieta Imigrantes (SAI) está em Operação Descida Anchieta (4×6). A descida é realizada pelas duas pistas da via Anchieta. A subida é feita pelas duas pistas da rodovia dos Imigrantes.

A Concessionária Ecovias dos Imigrantes disponibiliza a visualização das estradas por meio de câmeras, para acessar basta acessar o site da empresa.

Feriado

Desde as 0h de quinta-feira, 23, quando se iniciou a contagem, mais de 474 mil veículos desceram a serra em direção à Baixada Santista. No sentido da Capital Paulista, a concessionária registrou a passagem de 423 mil veículos. Na última hora, subiram mais de 6,6 mil. Ainda restam mais de 51 mil veículos para retornarem à Capital.

Foto: Divulgação