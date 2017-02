Ex-candidata a vereadora é flagrada saqueando loja no Espírito Santo

Marcela Ranocchia foi candidata nas Eleições 2016 pelo PSDB

Marcela Ranocchia é ex-candidata a vereadora pelo PSDB em Cachoeiro de Itapemirim, no Espírito Santo, e foi flagrada saqueando produtos em uma loja da cidade. Nas imagens, Marcela aparece segurando sacolas de lojas invadidas por bandidos na segunda-feira, 6.

O presidente do PSDB Cachoeiro, Cícero Moura, manifestou-se por meio de nota e anunciou que lamenta o ocorrido e irá instaurar processo disciplinar à filiada.

Veja a nota do PSDB na íntegra:

“O PSDB Cachoeiro vem a público dizer que tomou conhecimento, através das redes sociais, de que uma candidata ao pleito de vereadora no ano de 2016 pelo partido participou dos saques ocorridos em Cachoeiro de Itapemirim, no dia 06/02/17. As medidas cabíveis para a verificação e punição pelo partido já estão sendo adotadas, inclusive com a instauração de processo disciplinar no Conselho de Ética e Disciplina. Confirmado o fato, após a garantia da ampla defesa e do contraditório, será expulsa. O PSDB Cachoeiro repudia veementemente qualquer ato de vandalismo ou de ação criminosa perpetrado por qualquer pessoa, ao mesmo tempo em que afirma que a conduta de um de seus membros não se assemelha aos dos demais participantes da sigla. Cícero Moura, Presidente do PSDB Cachoeiro de Itapemirim.”

Caos

O caos se espalhou nas cidades do Espírito Santo desde sábado, 4, quando os policiais militares foram impedidos de trabalhar por seus familiares. Nos últimos cinco dias, 90 pessoas foram violentamente mortas em Vitória, capital estado. Devido a onda de violência, as Forças Armadas estão fazendo o patrulhamento nas ruas.

Foto: Reprodução/Internet