Ex-prefeito de Balneário Camboriú realiza palestra em Guarujá

Foto: Reprodução/Internet

ex-prefeito da cidade de Balneário Camboriú, Edson Renato Dias, conhecido como Periquito, irá ministrar uma palestra em Guarujá, neste sábado, 4. O tema será sua experiência como gestor administrativo pelo período de 2009 a 2016, no Casa Grande Hotel, a partir das 10 horas.

Balneário Camboriú fica situada no litoral norte de Santa Catarina, conta com aproximadamente 120 mil habitantes e possui semelhança com Guarujá nas condições turísticas, climáticas e históricas.

No evento, Periquito trará as ações que levaram Balneário à segunda colocação na lista de melhores cidades para se viver em Santa Catarina, e entre os dez municípios brasileiros com melhor qualidade de vida, segundo Relatório do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD/ONU).