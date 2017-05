Exército da Salvação estuda implantação de projeto social em São Sebastião

Prefeitura e Exército da Salvação iniciaram diálogo nesta quarta-feira. Projeto socioeducativo é voltado à arte e à educação

A prefeitura de São Sebastião e o Exército da Salvação, entidade internacional de promoção social, iniciaram diálogo, nesta quarta-feira, 31, para implantação de um projeto social voltado à crianças e adolescentes no município.

O projeto que se pretende implantar em São Sebastião é o mesmo já desenvolvido pelo Exército da Salvação em Cubatão. Nesta parceria, o município disponibiliza o espaço necessário para as atividades e a entidade se encarrega de captar recursos junto à iniciativa privada (empresas e pessoas físicas), no Brasil e no exterior.

Em Cubatão, o projeto social administrado pelo Exército de Salvação está presente na comunidade da Vila dos Pescadores desde 1990. São atendidas crianças de seis a 11 anos, adolescentes de 12 a 17 anos e famílias da região. O trabalho começou com aulas de reforço escolar e hoje proporciona oficinas com atividades como artes, dança, capoeira, inglês, grafite entre outras ações socioeducativas.

Uma comitiva de representantes da prefeitura de São Sebastião pretende visitar as instalações do projeto em Cubatão para conhecer na prática o seu funcionamento.

Foto: Divulgação