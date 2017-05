Faculdade Bertioga abre dois novos cursos de graduação

Cursos de ciências contábeis e recursos humanos terão início no 2º semestre de 2017

A Faculdade Bertioga (Fabe) abriu dois novos cursos de graduação: ciências contábeis e recursos humanos. Os cursos terão início no segundo semestre de 2017 sob coordenação do professor e mestre Joel Oliveira Gomes.

O objetivo do curso de ciências contábeis é formar profissionais capazes de produzir e gerenciar informações contábeis úteis ao processo de tomadas de decisões, de acordo com as normas e princípios contábeis sob a orientação dos valores morais e éticos da profissão.

Já o curso de recursos humanos visa o desenvolvimento das competências e habilidades relacionadas às novas performances da gestão de pessoas. Capacita o aluno a analisar, aperfeiçoar, sugerir e implementar novos modelos de gestão de pessoas, de forma criativa e responsável, promovendo o desenvolvimento de competências.

Para se inscrever no vestibular basta acessar o site da faculdade e buscar o curso desejado. A Fabe também oferece cursos de pedagogia, administração e direito. O endereço é avenida Manoel de Nóbrega, 966, Centro. Mais informações pelos telefones (13) 3317-3444 ou (13) 3317-7142.

Foto: JCN