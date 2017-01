Falso alerta de sequestro é desvendado em Santos

Foto: Reprodução Internet

Um suposto crime contra uma menina de 5 anos foi desvendado pela Delegacia Especializada Antissequestro (DEAS) de Santos. Uma auxiliar de enfermagem de 24 anos, prima da mãe da criança, noticiou pelo Facebook que houve uma tentativa de sequestro às 21 horas de 27 de novembro, dentro do Praiamar Shopping. A publicação alcançou mais de 4 mil compartilhamento e causou pânico nas mães da região.

A autora do boato não procurou a polícia, mas foi procurada pelos investigadores da DEAS para formalizar o registro do caso. Ao analisarem as câmeras de segurança, os investigadores não encontraram nada de anormal durante o horário citado; as imagens também contradizem a história da auxiliar de enfermagem. O motivo pelo qual o boato foi inventado não foi identificado, mas a mãe da menina pretende ajuizar ação contra o shopping.

A autora foi acusada de contravenção penal de falso alarme e do delito de comunicação falsa de crime e será julgada pelo Juizado Especial Criminal (Jecrim).