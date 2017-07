Falta de limpeza em vala da Vista Linda revolta moradores

Sujeira, mato e alagamentos preocupam moradores da rua Engenheiro Eduardo Costa Junior

O matagal formado dentro de uma vala da rua Engenheiro Eduardo Costa Junior, na Vista Linda, é motivo de reclamações no bairro há anos. Em maio de 2015, nossa reportagem apurou as condições do local e conversou com moradores. À época, a prefeitura informou que a poda do mato seria feita de acordo com a programação da Secretaria de Serviços Urbanos.

Dois anos se passaram e a reclamação é a mesma. O mato e o lixo acumulados no local atraem para as casas animais peçonhentos, como ratos. O comerciante José Cândido, conhecido como Alemão, afirmou que a falta de desassoreamento do local faz com que as ruas ao redor de uma escola municipal fiquem alagadas em dias de chuva. Alemão solicitou à prefeitura a limpeza do local e recebeu uma ordem de serviço da secretaria de Serviços Urbanos de nº 782, datado de 25 abril de 2017, mas informa que o serviço não foi realizado.

O caso chegou à Câmara Municipal e, em 27 de junho, o vereador Ney Lyra (PSDB) apresentou uma indicação pedindo ao executivo que realize o serviço de desassoreamento. Até o momento, nada foi feito. Nossa reportagem entrou em contato com a prefeitura na mesma data, porém, não obteve resposta.

