Febre amarela: vacina deve ser tomada apenas por quem vai viajar para áreas endêmicas

Em razão do atual surto de febre amarela que acomete alguns estados, a Secretaria de Saúde de Santos esclarece que não há risco de transmissão da doença no município e que a vacina deve ser tomada apenas por pessoas que viajarão para áreas endêmicas, não sendo necessária a imunização total da população. No município, até o último dia 19, foram aplicadas 1.210 doses. Anteriormente, média mensal girava em torno de 350.

A chefe do Departamento de Vigilância em Saúde Ana Paula Valeiras orienta. “A doença é transmitida por mosquitos Haemagogus e Sabethes, que vivem na beira de rios e nas matas, não havendo ocorrência em Santos. Portanto, não há motivo para pânico”.

Munícipes que pretendem viajar para regiões silvestres, rurais ou de mata do país, como Tocantins, Goiás, Pará, Distrito Federal, Minas Gerais e Mato Grosso do Sul, devem se vacinar de segunda a sexta-feira nas seguintes unidades: Policlínica da Vila Mathias (rua Xavier Pinheiro, 284), das 10h às 14h, e na Policlínica da Aparecida (av. Pedro Lessa, 1.728), das 12h às 16h. É preciso levar documento oficial de identificação com foto ou certidão de nascimento (no caso de menores).

O viajante precisa estar vacinado com, no mínimo, dez dias de antecedência da data da viagem. Crianças a partir de 9 meses, que moram ou vão viajar para área endêmica, devem tomar a vacina e receber reforço aos quatro anos. Adultos precisam tomar uma dose, com reforço único após 10 anos.

A vacina não é recomendada para crianças com menos de 6 meses, pessoas com doenças que baixam a imunidade – como lúpus, câncer e HIV – nem para quem tem mais de 60 anos, grávidas e alérgicos a gelatina e ovo.

Certificado internacional

Na Policlínica da Aparecida, na qual está instalado o Centro de Orientação ao Viajante, é emitido o certificado internacional de vacinação e profilaxia (CIVP), documento obrigatório para entrar em alguns países, garantindo a viagem com segurança. Ele é emitido na hora, após a vacinação. Quem já estiver com a carteira de vacinação atualizada pode apresentá-la no local, provando a imunização. Para emissão do CIVP basta ter uma dose.

Bertioga

Em Bertioga, segundo a prefeitura, não há casos registrados ou suspeitos da doença. As vacinas estão disponíveis na UBS Boraceia, rua Mário Schemberger, s/nº (às segundas-feiras, das 9h às 12 horas); UBS Vista Linda, rua José Carlos Pace, 31 (às terças, das 13h às 16 horas); UBS Central, rua Alberto Augusto de Andrade, s/nº, no bairro Maitinga (às quartas, das 11h às 15 horas); UBS Indaiá, rua São Francisco do Sul, s/nº (às quintas, das 9h às 13 horas); na UBS Vicente de Carvalho II, rua Epifânio Baptista, 637 (às sextas, das 13h às 16 horas).

Além da vacinação, quem planeja turismo rural, pescaria, visitação de reservas naturais, parques ecológicos, cachoeiras, rios, florestas ou parques urbanos deve adotar outras medidas de prevenção, como utilizar roupas que protejam todo o corpo (sapato fechado, camisa de manga longa e calça comprida), repelentes e evitar ou reduzir a exposição no horário de maior risco, das 9h às 16 horas.