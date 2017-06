Feira Literária de Guarujá começa neste sábado

Obras do jornalista Carlos Ratton e de Alexandre Camilo ficarão expostas na feira realizada no Ferry Boat´s Plaza Shopping

A 1ª Feira Literária da Ilha de Guarujá (FLIG) tem início neste sábado, 01, às 10 horas, no deck principal do Ferry Boat´s Plaza Shopping. O evento acontece até o dia 30 de julho, diariamente, até às 22 horas. A Feira terá cerca de dois mil títulos de gêneros literários diversos de escritores de várias partes do Brasil, do infantil ao adulto, a partir de R$ 5.

A FLIG é o resultado do encontro dos produtores da Feira de Autores da Mata Atlântica (Fama), com a equipe da Bienal do Livro de Guarujá e tem o objetivo de resgatar a prática da leitura. Entre os destaques, estão o livro ‘Contra a Maré’, do jornalista Carlos Ratton e as obras do diretor de teatro e idealizador da Ação do Coração, Alexandre Camilo.

A FLIG é uma realização da Bom Bom Books Editora e Associação de Folclore e Artesanato de Guarujá (Afag), em parceria com o Shopping, e tem o apoio da Câmara Municipal e Secretaria de Cultura de Guarujá.

Foto: Reprodução/Internet