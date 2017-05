Felipe Augusto pede planetário em SS

Anuncio foi feito durante Encontro Regional de Astronomia e Astronáutica

O Teatro Municipal de São Sebastião recebeu o 63º Encontro Regional de Astronomia e Astronáutica. O evento, realizado de 9 a 11 de maio, teve como objetivo capacitar professores dos ensinos fundamental e médio, além de aproximar astrônomos profissionais e amadores da região.

O prefeito Felipe Augusto participou da cerimônia de abertura e aproveitou a ocasião para solicitar, em público, a viabilização de estudos, por parte da Secretaria de Educação, para a construção de um planetário no município. “Tenham certeza de nosso comprometimento em ampliar este projeto cada vez mais”, declarou.

A secretária de Educação Ivani Capelossa afirmou que a pasta almeja fazer deste evento um engajamento crescente, junto ao poder público, para que a cidade seja cada vez mais educativa.

Um dos palestrantes do evento, Alberto Alves de Mesquita, astrofísico da Universidade do Vale do Paraíba (Univap), explicou a origem dos planetas, por meio de fusões nucleares que formaram os planetas, e abordou que as placas tectônicas provam que, um dia, todos os continentes da Terra eram um só: a Pangeia: “Isso explica a formação das cordilheiras e montanhas e de diferentes tipos de seres vivos que tiveram que se adaptar para sobreviver em seu meio”.

Mesquita apresentou também a estrutura lunar, e o fato de que apenas 59% de sua formação podem ser vistas da Terra, deixando cerca de 40% invisíveis – a chamada ‘face oculta da Lua”. Além disso, os professores presentes conheceram outras curiosidades do Sistema Solar, tais como o de que o uso de celulares modernos depende da astronomia; que um dia em Mercúrio equivale a dois anos vividos na Terra, e que o Sol comportaria 109 “planetas Terras” dentro de si.

Para o professor de ciência Guilherme Ruiz, a palestra foi excelente. “O professor Mesquita foi muito profissional e nos passou um conteúdo interessantíssimo que poderá ser trabalhado em sala de aula”, avaliou.

Planetário itinerante

Durante os três dias de evento, em parceria com o Museu de Astronomia e Ciências Afins do Rio de Janeiro (MAST), estudantes da rede municipal foram capacitados com palestras interativas nas costas sul e norte, e no centro de São Sebastião, por meio de um Planetário Itinerante.Essa é uma das atividades do EREA idealizado pela professora HelianeHarumi, coordenadora Regional da Olimpíada de Astronomia e Astronáutica (OBA).Junto com as palestras sobre o OBA aconteceram oficinas sobre fenômenos astronômicos e de astronáutica com lançamento de foguetes. O planetário itinerante passou pela EM Henrique Botelho (Centro); a EM Antônio Luiz Monteiro, em Boiçucanga (costa sul); e a EM Cynthia Cliquet Luciano, na Enseada (costa norte).

