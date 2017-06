Fescete 2017 reúne 750 pessoas em noite de abertura

Espetáculo Palhaços e apresentação Lona Aberta, Céu Estrelado foram realizados no Fescete

O 21°Festival de Cenas Teatrais de Santos (Fescete) começou na noite de quinta-feira, 15, com 750 pessoas no teatro do Sesc. Artistas de toda a programação se reuniram em uma apresentação do tema deste ano: Lona Aberta, Céu Estrelado. Eles surpreenderam o público com guarda-chuvas decorados com estrelas em meio à platéia.

A primeira peça desta edição, Palhaços, foi uma divertida e profunda tragicomédia sobre o valor e o peso das escolhas na vida de cada um. O palhaço Careta (Dagoberto Feliz) recebe no camarim um de seus fãs, Benvindo (Danilo Grangheia), e desengata um bate-papo com desdobramentos trágicos. O espetáculo é dirigido pelo músico e diretor Dagoberto Feliz e o texto é de Timochenko Wehbi.

O Fescete terá 16 dias de espetáculos, cenas teatrais, cursos, workshops, debates, rodas de partilha, exposições, e ainda participação de grupos de teatro do Rio de Janeiro e Pernambuco, totalizando mais de 80 intervenções artísticas. A programação completa do festival, que tem apoio da prefeitura de Santos, está disponível no site: www.fescete.com.br .

Foto: Susan Hortas