Festa da Tainha de Caraguatatuba termina neste domingo no Porto Novo

Festa iniciada na quinta-feira, 6, acaba hoje. O horário de funcionamento é das 12 às 24 horas

A 14ª Festa da Tainha festival começou na noite de quinta-feira, 6, e encerra neste domingo, 9, no Entreposto de Pesca do Porto Novo. O horário de funcionamento é das 12 às 24 horas.

A previsão de consumo é de 12 toneladas do peixe, em forma dos famosos pratos caiçaras, como a tainha recheada, a tainha assada espalmada, frita em postas, filé ao molho de camarão e catupiry, moqueca de tainha, entre outros. O pescado fresco poderá ser comprado no local. Além dos diversos pratos, a festa terá shows, passeios de barco pelo Rio Juqueriquerê, exposição e venda de artesanato e recreação infantil.

A prefeitura de Caraguatatuba preparou um repertório com samba, pagode, choro, MPB, forró, maracatu e rock’n’roll dos músicos e bandas locais.

O almoço de domingo terá Clube do Choro ao meio-dia. Após, às 13h30, Anderson Coelho traz seu estilo acústico. O xote e o forró pé de serra do grupo Saquaritá agitam o festival às 15 horas. À noite, o som recomeça às 19 horas, com a banda Legend. Em seguida, às 20h30, haverá o samba do Nosso Jeito. Às 22 horas, os clássicos do rock nacionais e internacional do conjunto Jack’s finaliza a 14ª edição da Festa da Tainha.

A 14ª Festa da Tainha é uma realização da prefeitura de Caraguatatuba, por meio da Secretaria de Turismo, Associação dos Pescadores da Zona Sul de Caraguatatuba (Assopazca) e Conselho Municipal de Turismo (Contur). O evento fica na rua Izamira Pinto Santana, 708, Porto Novo.

Foto: Divulgação