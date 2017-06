Festa da Tainha de Guarujá é opção gastronômica

O peixe inteiro vem com acompanhamentos que servem até três pessoas

A 35ª Festa da Tainha de Guarujá, realizada pelo Lions Clube Guarujá Sul, já começou e segue até 25 de junho, sempre às sextas-feiras, sábados e domingos. O prato serve até três pessoas, e, além do peixe recheado e assado na brasa, acompanha arroz, farofa e vinagrete, pelo valor de R$ 90. O convite dá direito a uma caneca com vinho e 50% de desconto na entrada do Acqua Mundo, no Guarujá. No primeiro fim de semana do evento, já foram vendidos 900 convites e estima-se que, até o fim da festa, sejam comercializados de 4 a 5 mil. Mais informações sobre a venda dos ingressos pelos telefones (13) 3352 4086/3355 2480.

Foto: Divulgação