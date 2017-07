Amantes da tainha na brasa têm até este domingo para aproveitar o prato na Praça de Eventos

A 40ª Festa da Tainha de Bertioga, promovida pelo Lions Clube Bertioga, termina neste fim de semana após um mês inteiro de festa na Praça de Eventos, no Centro de Bertioga. Os amantes do prato têm até este domingo, 30, para aproveitar o evento. O convite custa R$ 89,00 e dá direito à tainha servida assada na brasa (fechada ou espalmada); o prato serve até três pessoas, com acompanhamento de arroz, farofa, vinagrete e pão.

Bebidas, como vinhos, cerveja e refrigerante, além dos doces e fritas, são vendidos à parte. A festa é realizada neste sábado, no almoço (das 12 às 16 horas) e jantar (das 20 ás 23 horas); e no domingo, apenas no horário de almoço (das 12 às 16 horas). O local é a estrutura montada na Praça de Eventos, ao lado do Forte São João.

O evento também comemora os 100 anos de existência do Lions, com atuação em 210 países e, aproximadamente, 1,4 milhão de associados em todo mundo. Em Bertioga, o clube foi fundado em 1975 e mantém o compromisso de promover projetos sociais na cidade. Entre as atividades, o clube realiza doação de enxovais para bebês, empréstimo e doação de cadeiras de rodas e de banho, muletas, andadores e, também, ajuda escolas e entidades documentadas no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA).

Foto: Renata de Brito