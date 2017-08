Festa do Camarão na Moranga começa neste fim de semana

O valor do convite para a festa varia de R$110 a R$150 e o prato serve até quatro pessoas

A 24ª edição da Festa do Camarão na Moranga, de Bertioga, começa nesta sexta-feira, 4, e segue até 3 de setembro, sempre aos fins de semana, com almoço e jantar. O evento caiçara espera receber até 15 mil pessoas, e a expectativa é de que sejam consumidas 1.500 morangas.

Apesar da crise, neste ano as duas opções de prato principal estão R$ 10 mais baratas do que no ano anterior. O convite especial, com a moranga recheada com camarão sete barbas no molho, acompanhada por oito camarões-rosa, e arroz à vontade, está por R$ 150,00. Já o simples, servido apenas com camarão no recheio, também acompanhado por arroz à vontade, pelo preço de R$ 110,00. Ambos servem até quatro pessoas. É possível optar pelo prato individual também, por R$ 35, mesmo valor da edição anterior.

João do Espírito Santo, presidente Colônia de Pescadores Z-23, organizadora do evento, atribui a baixa do preço, ao valor do camarão-rosa, que está mais em conta. “A pesca é igual a lavoura. Quando tem muito, o preço abaixa, e quando tem pouco, o preço aumenta. No ano passado nós não conseguimos camarão barato. Não consegui fazer menos que isso”, afirma. A estimativa é de que seja utilizada 1,5 tonelada de camarão sete barbas e 400 quilos de camarão-rosa, todos comprados na região.

Além do prato principal, no local haverá outras opções como porções de isca de peixe, camarão sete barbas, fritas, bolinho de bacalhau, caranguejos, pastéis, além de doces, sucos e batidas, comercializados pela própria Colônia de Pescadores Z-23.

O objetivo da festa é obter recursos para as ações promovidas pela entidade, a fim de beneficiar os pescadores locais. Entre as atividades realizadas, estão o apoio a pescadores artesanais, amparo jurídico e legal, e realização de cursos de qualificação profissional. “Nós trabalhamos o mês de agosto para manter a colônia o ano todo, até chegar agosto que vem. O que é arrecadado é revertido para a estrutura do lugar”. Com a arrecadação das últimas festas, a entidade já realizou a reforma de sua sede e da rampa pública na praça Pôr do Sol, que dá acesso ao rio Itapanhaú.

Cerca de 40 pessoas trabalharão no evento, que será realizado com o apoio logístico da prefeitura. A festa ocorre na Praça de Eventos, que fica na avenida Thomé de Souza, ao lado do Parque dos Tupiniquins, no Centro. Às sextas-feiras haverá jantar a partir das 19 horas; aos sábados, almoço a partir das 12 horas e jantar, e, aos domingos, somente almoço.

Foto: Renata de Brito