Festa do padroeiro de Bertioga acontece neste fim de semana

Dia de São João será comemorado com missa, procissão, quermesse e quadrilha em Bertioga

O dia do padroeiro de Bertioga, São João (24 de junho), será comemorado na cidade com missa, procissão, quermesse, quadrilha e comidas e bebidas típicas. O evento, organizado pela Igreja São João Batista, tem apoio da Secretaria de Turismo, Esporte e Cultura da prefeitura, e acontece na Tenda de Eventos, ao lado do Parque dos Tupiniquins, no Centro, até domingo, 25.

Nesta sexta-feira, 23, a partir das 19 horas, haverá missa na Tenda de Eventos, ao lado do Forte São João, seguida de quermesse com comidas e bebidas típicas, até às 23 horas.

A procissão em comemoração ao padroeiro sairá no sábado, 24, às 17 horas, da Igreja Matriz, e segue em direção à Tenda de Eventos. Em seguida, às 18 horas, será realizada a missa. Após essas celebrações, o público pode participar da quermesse que vai até às 23 horas e terá apresentações das quadrilhas da Terceira Idade e a Maluca de São João Batista.

No domingo, 25, a igreja promove o Costelão na Brasa, das 12h às 15 horas, na Tenda, e um bingo até às 18 horas.

Foto: Marcos Pertinhes/PMB