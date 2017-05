Festa do Farol arrecadará fundos para Campanha da Lolo

Evento acontece no dia 9 de junho e ajudará a pequena Lolo a realizar uma cirurgia na Tailândia

A Festa do Farol é mais uma iniciativa com o intuito de arrecadar fundos para a Campanha Juntos pela Lolo. O evento acontecerá no dia 9 de junho, no Verdes Mar, a partir das 21h30. A música ficará por conta de Digão e Banda (pagode e axé) e Atividade Caiçara (reggae). A festa temática deverá identificar os comprometidos, enrolados e solteiros, que deverão usar alguma peça vermelha, amarela ou verde, respectivamente.

A pequena Lorena Victoria Camilo Miranda, 2 anos, nasceu com mielomeningocele, uma malformação congênita na coluna vertebral, e hidrocefalia, o que impede os movimentos das pernas e também dificulta o funcionamento do intestino. Lorena conseguiu vaga para realizar o tratamento na Tailândia em julho do ano passado, mas precisa dar entrada no Beike Biotech, um instituto chinês, até julho deste ano, para não perder o lugar.

Ao todo, foram arrecadados cerca de R$ 50 mil, mas a família ainda precisa de mais R$ 100 mil para custear o tratamento e as despesas da viagem.

O Verdes Mar fica na rua Renato Faustino Oliveira, 10, na localidade conhecida como Jardim das canções, no bairro Rio da Praia. Os ingressos custam R$ 20 para homens; para as mulheres a entrada é franca até à uma hora da madrugada, após, R$ 10. A iniciativa da produtora de eventos, Soraya Cury, conta com os apoios de: Comunicação VIsual, Açaí do Guerreiro, Kabeça Auto Peças, CIB Gráfica, Horti Caza, Art Surf Skate, Propaganda Circular, Reis, Elétrica Maitinga e SuperMix.

Quem quiser ajudar a Lolo por meio de doações deve realizar depósito na Caixa Econômica Federal. Agência: 2728. Operação: 013. Conta: 22251-3. CPF: 499.259.778-51. Em nome de:

Lorena Victoria Camilo Miranda.

Foto: Divulgação