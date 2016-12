Festival agita o verão em Maresias

Foto: Divulgação/APHM

São Sebastião

Da redação

Começa em 27 de dezembro, o Festival de Verão de Maresias, evento com shows de música ao vivo, recreação infantil, cinema ao ar livre, exposição de arte e área exclusiva para food trucks. A atração, que termina em 29 de janeiro de 2017, será realizada em frente ao mar, em espaço próximo à entrada oito da praia, na Av. Francisco Loup. Além de todos os dias o evento contar com shows diários de bandas de pop rock da região, aos sábados, a apresentação da noite é de consagrados artistas da música brasileira, como Simoninha, Luciana Melo e Tihuana.

As crianças que visitarem o local podem desfrutar do espaço kids, com brinquedos como cama elástica, pula-pula e tobogã e atividades planejadas por uma equipe de monitoria infantil, como aulas circenses, pintura facial, entre outras, além de uma programação especial de cinema ao ar livre; todo dia com um filme infantil diferente.

O evento conta também com uma feira de artes, com exposição de artistas locais e praça de alimentação repleta de foods trucks e bike trucks de lanches e pratos diversos.

A iniciativa é uma ação da rede de consórcios Honda, com apoio da Associação de Pousadas e Hotéis de Maresias, APHM, da Prefeitura de São Sebastião e da Somar, Sociedade Amigos da Praia de Maresias, e organização da BR3 eventos. A entrada é franca e liberada das 17 horas às 23 horas.