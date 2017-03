Festival Caiçara atrai e encanta público

Evento reuniu culinária, artesanato e apresentações culturais caiçaras

O Festival Gastronômico Caiçara, que aconteceu na última semana, em São Sebastião, foi avaliado pela Secretaria de Turismo como “um verdadeiro sucesso”. Nem mesmo as fortes chuvas que atingiram a região no período atrapalharam o evento, que trouxe mais de 15 mil pessoas ao espaço das atrações, montado na Rua da Praia. O festival, além da culinária caiçara tradicional, contou com exposição de artesanato, apresentações culturais e diversos shows com orquestras e bandas da cidade e de fora.

Chefes de cozinha de restaurantes do município tiveram um espaço para realizar o Cozinha Show, onde receitas foram feitas ao vivo e servidas gratuitamente para degustação do público, como o azul-marinho, chuchu com camarão, caldeirada, bolos de mandioca e de fubá, marisco lambe-lambe, risoto de frutos do mar, arroz negro com polvo, peixe tropical, abadejo à Leobaldo, e muitas outras delícias, que comandadas pelos chefs Eudes Assis, do Taioba Gastronomia; Fabiana Andrade, do Bistrô Gourmet; Juvanice, do Buffet do Russo; Adhemar Martins, do Restaurante Família; Carlos Olair; do Restaurante Cantinho dos Amigos; Elis Regina, da Padaria Artesanal; Cristiane Lara, do Pimenta de Cheiro; e o chefe Sebastião, do Restaurante Canoa.

Além disso, 14 comerciantes locais tiveram um estande exclusivo para vender comidas e bebidas, foram eles – Acabana, Cantinho dos Amigos, Colônia Z-14, Pimenta de Cheiro, Fazenda de Marisco, Lorena Açaí, Victoria Brigadeiro, Claudete Compotas, Bia Bolos, Café Fama, Nicinho Artesanato, Cerveja Artesanal Az Istenek (Boiçucanga) e o Restaurante Bistrô. Foram comercializadas aproximadamente uma tonelada de comida, que tinham como base o peixe, o camarão e a lula.

A munícipe Ana Cristina dos Santos contou que participou de diversas degustações e que aprovou tudo. “Nós sebastianenses há tempos esperávamos por eventos desse porte, com essa qualidade. Chamei meus amigos, minha família e viemos quase todos os dias. São Sebastião estava precisando de qualidade cultural”, afirmou Ana.

Já a turista Flávia Rodrigues de Souza garantiu que foi surpreendente encontrar um evento tão bem estruturado. “Frequento São Sebastião há muitos anos, e tive uma grata surpresa neste final de semana com este festival maravilhoso. Vou ter que fazer muito exercício para queimar as calorias de tantas coisas deliciosas que saboreei”, disse ela.

Arte e cultura caiçara

Nas apresentações culturais os destaques ficaram para o trançado de taboa, cunhagem de caxeta, confecção de rede de pesca, contação de causos, oficina de bonecas de pano, produção de colar de escama, oficina de panela de barro e apresentações teatrais com a Cia. Teatral Castelo das Artes. Os artesãos que fizeram parte da primeira edição do festival foram Sebastião Salomão, Cida Ivanov, Lindomar “Nicinho”, Neide Palumbo, Evaldo Pereira, Lavínia Matos, Janice Teixeira e Dona Lola.

Música também não faltou, diversas apresentações encantaram o público presente como a da Orquestra Jazz Sinfônica, da Banda Sinfônica de Taubaté, da Banda Nacional do Exército da Salvação, Coral do Exército da Salvação, Coral Jubilosos da Igreja Assembleia de Deus, Banda Marcial Municipal de São Sebastião (BAMMUSS) e da Banda Municipal Maestro Manoel Ladislau de Mattos.

