Festival de Música Espírita tem inscrições abertas

Primeira edição do evento acontece nos dias 30 de junho e 1º de julho, em Guarujá

O 1º Festival de Música Espírita de Guarujá está com inscrições abertas. Organizado pelo Grupo Espírita Usina de Amigos, o evento está programado para os dias 30 de junho e 1º de julho.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente pela página do evento no Facebook, a FEMUESPG, até a primeira semana de junho. De acordo com a organização, as músicas precisam abordar temas como: arte musical, a luz do espírito, música da alma, amor, o sublime artista e a cura através da música. As letras devem ser encaminhadas, junto com o áudio em formato mp3 e a foto do músico ou da banda, para o e-mail: femuespg@outlook.com.

O evento tem como objetivo incentivar, aprimorar e desenvolver a cultura musical, revelar talentos, valorizar os artistas, compositores, arranjadores e jovens intérpretes de Guarujá e Região.

No primeiro dia de festival, se apresentarão dez classificados, e cinco serão eliminados. Os demais voltarão ao palco no dia 1º de julho para a seleção dos vencedores. Os três primeiros colocados na categoria geral serão premiados com troféus e kits de livros espíritas e, o vencedor, levará também um violão.

O evento é realizado em parceria com o Centro Espírita Maria Emília da Motta Ferreira (CEME), com o apoio da União das Sociedades Espíritas de Guarujá. O festival acontecerá na sede da CEME, na avenida Thiago Ferreira, 706, em Vicente de Carvalho.

Foto: Reprodução/Internet