Festival Gastronômico de São Vicente começa no dia 1º

Festival segue até 31 de maio e reúne diferentes pratos pelo valor único de R$ 39,90

São Vicente recebe o IV Festival Gastronômico entre os dias 1º a 31 de maio (exceto no Dia das Mães). Os pratos serão servidos pelo valor único de R$ 39,90 em 26 restaurantes da cidade. O objetivo é apresentar ao público o melhor dos pratos típicos da região, com suas tradições e sabores. O valor é de para uma ou duas pessoas, dependendo do restaurante.

O Festival é uma parceria entre a Secretaria de Turismo com apoio do SEBRAE, Conselho de Turismo de São Vicente (Comtur SV) e Sindicato de Hotéis, Restaurantes, Bares e similares (Sinhores).

Confira os restaurantes participantes:

Ao Mirante; Ao Mirante Praia (Quiosque); Buona&Cia (Pizzaria); Buteco do Chef; Restaurante Cabral; Café do Barão; China Gourmet; Cris (Quiosque); Deck Praia Restaurante; Dina Comidas Típicas; Dona Rosa (Marina); Carecas’s (Quiosque); Fórmula 1 (Quiosque); Fenix Beach Club (Quiosque); Gaudio; Hirondele: (Pizzaria); Ilha Porchat (Hotel); Itapura (Restarante); Joy Temakeria; Luli Restaurante; Marrocos Restaurante; Mont Rey (Hotel); Raio de Sol (Quiosque); Sushi Garden; Ti Maria; Tigo Migo.

Foto: Divulgação