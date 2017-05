Festival Rota dos Sabores segue até dia 31 em São Sebastião

Estabelecimentos localizados na Rua da Praia participam do festival durante o mês de maio

O festival gastronômico Rota dos Sabores teve o início no dia 1º e segue até 31 de maio, em São Sebastião. O evento é uma iniciativa dos donos de estabelecimentos da Rua da Praia, no centro da cidade, e fomenta o comércio local.

De acordo com Rodrigo Notari, um dos idealizadores do festival, cada restaurante irá apresentar um prato especial para o festival, que será servido exclusivamente no mês de maio. A ideia é que os clientes de cada local avaliem o prato servido pelo estabelecimento e concorra a prêmios. Ao final do festival, os participantes poderão concorrer a 17 pratos, uma bicicleta e duas bandejas de mosaico.

Durante os finais de semana do mês de maio, músicos e bandas da cidade se apresentam com música ao vivo itinerante nos comércios. A iniciativa tem parceria com a prefeitura de São Sebastião, por meio da Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião Deodato Santana (FUNDASS).

Os estabelecimentos participantes são: Bar e Pizzaria Acabana, Pizzaria Pachecão, Família Restaurante, Restaurante Atenas, Sorveteria Rocha I e Rocha II, Natureba Açaí, Cafeteria Ponto de Encontro, Cafeteria Pé de Café, Cafeteria Satélite, Restaurante Canoa, Bar e Pesticaria Cantinho dos Amigos, Restaurante Nori Sushi, Bar e Restaurante Vuchella, Restaurante Moreno e Restaurante TipTop.

Foto: Reprodução/Internet