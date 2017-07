Filhote de lontra é encontrado em Itanhaém

O filhote foi encontrado por um pescador em um rio; ele foi resgatado e encaminhado para o Instituto Gremar

Um filhote de lontra foi encontrado por um pescador na tarde de quarta-feira, 26, em um rio na cidade de Itanhaém. O animal, de aproximadamente 1 quilo, foi resgatado por uma equipe do Instituto Gremar e já está em tratamento.

Em exames preliminares realizados por profissionais do Instituto, foi constatado que a pequena lontra, de apenas três meses, estava desidratada e com marcas de mordidas de cachorro, já em fase de cicatrização. De acordo com Gremar, os veterinários devem passar noções de caça e alimentação à lontra, de modo que ele não crie relações afetivas com o ser humano, já que ainda precisa de cuidados da mãe.

Foto: Divulgação