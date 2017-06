Fim de semana tem programação gastronômica e musical em Bertioga

A programação conta com a 40ª Festa da Tainha de Bertioga, o Música é Cultura e a Festa de São Pedro

O final de semana em Bertioga terá programação diversificada para todos os públicos. Uma das opções é a 40ªFesta da Tainha de Bertioga, promovida pelo Lions Clube Bertioga, iniciada na sexta-feira, 30. O convite custa R$ 89,00 e dá direito à tainha servida assada na brasa (fechada ou espalmada). O prato serve até três pessoas, com acompanhamento de arroz, farofa, vinagrete e pão.As bebidas, como vinhos, cerveja e refrigerante, além dos doces e fritas, serão vendidos à parte. O evento gastronômico segue até 30 de julho.

A festa é realizada sempre aos finais de semana, em uma estrutura montada na Praça de Eventos, ao lado do Forte São João. Na sexta-feira, o jantar tem início às 20 horas e segue até às 23 horas. Já aos sábados, o almoço é das 12h às 16 horas e, jantar, das 20h às 23 horas. Aos domingos, o horário é das 12h às 16 horas.

Para a noite de sábado, 1º, o projeto Música é Cultura traz Guilherme Girardi Quinteto com apresentação de composições de choro e maxixe, entre outros estilos. O grupo é composto por Guilherme Girardi, no violão; Paulinho Leme, no acordeon e piano; Charles Barreto, no cavaco; Murilo Begnami, no violão de sete cordas; e Xeina Barros, na percussão.O Música é Cultura é fruto de uma parceria do Sesc com a prefeitura de Bertioga, e acontece a cada 15 dias, a partir das 20 horas, na Casa da Cultura (avenida Tomé de Souza, 130 – Centro). A entrada é gratuita.

Já no domingo, 2, tem a Festa de São Pedro, em homenagem ao santo guardião dos pescadores. A partir das 15 horas, haverá a benção dos anzóis, em frente ao píer, e em seguida, a procissão dos barcos pelo Canal de Bertioga. O evento, organizado pela Colônia de Pescadores-Z23, será finalizado com uma missa, às 19h30, na Paróquia São João Batista (rua Júlio Prestes, 69).

Foto: Renata de Brito

Leia mais: 40ª Festa da Tainha começa no dia 30 de junho em Bertioga