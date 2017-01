Fim de semana teve cinco registros de furto à interior de veículo em Bertioga

Foto: Reprodução/Internet

Cinco famílias registraram boletins de ocorrência em Bertioga relativos a furto no interior de veículos neste fim de semana. Os crimes aconteceram entre sábado e domingo (14 e 15/01) no Centro, Rio da Praia e Indaiá. Em quatro dos cinco furtos, houve sinal de arrombamento, possivelmente por chave-micha, uma chave 999 (em que todas as depressões são cortadas na profundidade máxima).

Em todos os casos, as vítimas estacionaram o carro para ir a praia e, quando voltaram, encontraram o veículo arrombado sem os pertences pessoais. Um dos furtos ocorreu no Indaiá e a vítima encontrou o vidro do passageiro quebrado. As ocorrências foram registradas na Delegacia de Polícia de Bertioga.