Fogos que fazem barulho são proibidos em Santos

Foto: Reprodução/Internet

Na próxima terça-feira, dia 17, será sancionado o projeto de lei “que proíbe a fabricação, comercialização e queima de fogos de artifício com estampidos”, em Santos. O ato será às 11 horas, no Salão Nobre Prefeito Esmeraldo Tarqüínio. De acordo com o texto da lei, de autoria do vereador Benedito Furtado (PSB), fica proibido “queimar fogos de artifício, bombas, morteiros, busca-pés e demais fogos ruidosos”, em toda área urbana, em espaço público ou privado. As lojas também serão proibidas de comercializar esses produtos; já os fogos coloridos continuam permitidos.