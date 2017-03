Foragido é capturado no bairro Chácaras em operação da Polícia Civil

Outros dois homens foram presos por falta de pagamento de pensão alimentícia em operação

A Polícia Civil localizou e deteve três homens foragidos da Justiça na manhã de quarta-feira, 22, em Bertioga. Um homem procurado por furto foi detido no bairro Chácaras. Anderson Nascimento Vieira, 29, tinha mandado de prisão expedido pela 1ª Vara de Bertioga, pela prática do delito nº 155 do Código Penal.

Outros dois homens foram presos por inadimplência no pagamento da pensão alimentícia, nos bairros Jardim Raphael e Indaiá.

Foto: Reprodução/Internet