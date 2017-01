Força tarefa na Prainha Branca

Guarujá

Um evento no Facebook causou preocupação para os moradores da Prainha Branca. Programado para sábado e domingo, dias 21 e 22, o grande interesse por parte de usuários da rede, cerca de 20 mil pessoas, e confirmação de oito mil, o evento inicialmente denominado de luau foi motivo de alarde na região de preservação. Segundo moradores, o temor foi devido a um evento realizado na virada, considerado ‘rave’. Para evitar que novamente um evento de grande porte fosse realizado, uma força tarefa entrou em ação no início da tarde de sábado.

O secretário de Defesa e Convivência Social, Luiz Claudio Venâncio, informou que a prefeitura não emitiu qualquer licença para evento. Ainda, afirmou que foi realizada fiscalização para a entrada de ônibus na área, no entanto, o grupo chegou em quatro ônibus por Bertioga e atravessou para a prainha branca. Ele explica: “Nós não demos a autorização para a entrada de ônibus e fizemos uma operação de fiscalização para que não houvesse a entrada, mas como Bertioga não tem esse esquema de autorização para a entrada de ônibus de um dia, eles estão chegando por Bertioga e atravessando por barco, até colocando em risco a vida das pessoas. Estão entrando com as pessoas, equipamentos [de camping], bebidas, comida, via barco”.

Ainda, afirmou que a fiscalização da força tarefa da prefeitura foi acompanhada pelas polícias Civil e Militar, além de contar com a ciência do Ministério Público sobre a situação, já que o local não é adequado para este tipo de evento.

Durante a fiscalização, não foi constatado qualquer indício de aparelhos sonoros para um evento de médio a grande porte. Ainda, foram lavrados autos de advertência para o proprietário do camping e ao responsável pelo grupo para que não seja realizada qualquer tipo de produção sonora que cause perturbação do sossego público.

Venâncio informou também que o mesmo esquema será montado para o dia 11, quando a mesma agência pretende levar outro grupo à Prainha Branca.