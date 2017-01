Funcionário envolvido em roubo na Liquigás é preso

Foto: Divulgação/Polícia Militar

Marina Aguiar

O envolvimento de um funcionário no roubo do depósito da Liquigás, no Indaiá, em Bertioga foi desvendado pelas polícias civil e militar na tarde de segunda-feira, 30. O roubo aconteceu por volta das 8 horas da manhã, quando dois homens armados usando toucas-ninja e capacetes entraram na loja, destruíram a fiação do sistema de segurança e telefones e levaram mais de R$ 6 mil e os celulares das vítimas, que ficaram trancadas na sala dos fundos. Os ladrões fugiram de moto.

Um funcionário da loja chamou a polícia militar e informou as características dos bandidos, afirmando que um usava calça amarela e outro camiseta azul e bermuda cinza. Os PMs Erick Shroder e Wagner Fragoso fizeram a busca pelos criminosos, mas não encontraram nada. Ao voltarem para o depósito, consertaram o sistema de segurança e analisaram as imagens.

O funcionário Ricardo Garcia Martins é visto deixando o estabelecimento com o veículo da empresa no momento em que os suspeitos chegam. Entretanto, enquanto a PM analisava o vídeo, Ricardo estava na Delegacia de Polícia de Bertioga com o gerente para realizar o boletim de ocorrência e acabou confessando sua participação no crime durante o depoimento. Ele afirmou que facilitou a entrada dos bandidos e que receberia parte do dinheiro.

Ricardo se mostrou arrependido e levou os policiais até os criminosos José Rogério Laurentino da Silva e Antonio Marcio de Jesus Pereira, que estavam em um bar. Antonio estava na porta e tentou fugir, mas foi detido pelos policiais.

Plano

Segundo o boletim de ocorrência, Rogério confessou o roubo era planejado desde o fim de 2016 e que, no domingo, 29, ele e seu parceiro estiveram no local, mas Ricardo ‘estava de folga e no descanso de seu lar’, então não puderam cometer o crime e voltaram na segunda-feira, 30. Rogério também foi informado de que o melhor momento para o roubo seria pela manhã, quando os portões fossem abertos para a saída de veículos.

Veja o vídeo das câmeras de segurança: