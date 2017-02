Fundo Social de Bertioga abre vagas para cursos de geração de renda

Corte e costura, panificação e artesanato são os cursos oferecidos

O Fundo Social de Solidariedade de Bertioga abriu inscrições para cursos focados na capacitação e geração de renda. Neste trimestre, são 90 oportunidades distribuídas nas opções: corte e costura, com a “Escola da Moda”; panificação, na “Padaria Artesanal” e o primeiro módulo do artesanato Fazendo Arte, no “Curso de Páscoa”.

Além das vagas para adultos, crianças e jovens, entre 10 e 15 anos, poderão participar do curso de artesanato. Essa será a primeira oficina do ano, com aulas a partir da segunda quinzena de fevereiro. São 40 vagas disponíveis, sendo 20 para esta faixa etária. Os interessados em participar devem fazer a inscrição no Fundo Social até terça-feira, dia 13. A matrícula será presencial, com apresentação do documento de identidade (RG) e comprovante de residência. Os menores devem estar acompanhados por responsável, munidos dos mesmos documentos.

Já na Padaria Artesanal e Escola da Moda, a capacitação é destinada ao público com idade a partir dos 16 anos, com 40 oportunidades na panificação e 30 no curso de corte e costura, com previsão de início no mês de março. Candidatos podem realizar o pré-cadastro pelo telefone (13) 3317 1397. Posteriormente, serão contatados para a realização da inscrição, que será confirmada pessoalmente.

O Fundo Social de Solidariedade fica na Rua Walter Pereira Prado, 77, Centro. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8 às 12 horas e das 13h30 às 17 horas.

Foto: Marcos Pertinhes/PMB