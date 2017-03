Fundo Social inicia campanha de arrecadação de ovos de Páscoa

Doações de ovos de 150 gramas podem ser feitas até o dia 6 de abril. Fundo Social também promove workshop de Páscoa

O Fundo Social de Solidariedade (FSS) de Bertioga lançou a sua 1ª campanha da Páscoa Solidária 2017 com o intuito de arrecadar ovos de Páscoa de 150g destinados à rede pública municipal de ensino. Os interessados em colaborar podem doar até o dia 6 de abril.

A meta é que sejam arrecadados 8.600 ovos de Páscoa, número equivalente aos alunos matriculados nas escolas municipais. Quem quiser colaborar com a iniciativa deve entregar a doação no FSS (rua Walter Pereira Prado, 77, Centro) de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (13) 3317-1397.

Workshop

Quem quiser aprender a confeccionar ovos de Páscoa e modelar bombons também terá a oportunidade com o workshop de Páscoa promovido pelo FSS com Associação Compasso em parceria com a Secretaria de Desenvolvimento Social.

A atividade será desenvolvida entre os dias 30 de março e 1º de abril no Fundo Social. Nestas datas serão divididas três turmas, sendo duas nos períodos manhã e tarde nos dias 30 e 31, e a terceira com aula em período integral no dia 1º de abril.

O FSS disponibilizou 50 vagas para alunos a partir dos 16 anos. Para se inscrever é necessário comparecer no Fundo Social de segunda a sexta, das 8 às 12 horas ou das 14 às 17 horas munido de uma foto 3 x 4 e cópias do RG, CPF e comprovante de residência.

Foto: Divulgação