Fundo Social promove cursos de capacitação

O Fundo Social de Solidariedade de Bertioga abre oportunidade para quem busca conhecimento e capacitação para geração de renda. Na semana passada, 60 pessoas concluíram o workshop de Páscoa e aprenderam técnicas de produção de ovos e bombons. Na segunda-feira, 3, teve início o curso de padaria artesanal, com 72 participantes, divididos em seis turmas de 12 alunos. Em sete semanas, os alunos aprenderão 11 diferentes tipos de receitas, manuseio de alimentos, higiene, congelamento, bem como formas de embalar e comercializar os produtos.

As inscrições para esta modalidade estão esgotadas, mas os interessados em participar dos cursos oferecidos podem procurar o Fundo Social de Solidariedade, basta deixar o nome e telefone, para receber o aviso das próximas turmas. A presidente do FSS Vanessa Matheus sinaliza que novas oportunidades estão por vir: “Queremos dar mais oportunidades para as pessoas poderem aprender mais e ganhar uma renda extra”.

O Fundo Social de Solidariedade fica na rua Walter Pereira Prado, 77, Centro. Horário de funcionamento: segunda a sexta-feira, das 8h às 12 horas, e das 13h30 às 17 horas.

