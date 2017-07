Fundo Social de Solidariedade realiza noite de caldos

Convites custam R$ 25 e dão direito a três caldos: verde, de abóbora com carne seca e de feijão

A 1ª Noite de Caldos do Fundo Social de Solidariedade de Bertioga será neste sábado, 15, a partir das 19h30. Os comensais poderão apreciar três opções de sabores: caldo verde, caldo de abóbora com carne-seca e caldo de feijão. As bebidas e doces serão vendidos à parte.

O valor do convite é R$ 25 e dá direito à consumação de caldos à vontade. Crianças de até 10 anos não pagam. Na ocasião, haverá também um bingo solidário. Toda a verba arrecadada será destinada aos projetos do Fundo Social. O evento será realizado na sede da organização (rua Walter Pereira Prado, 77, Centro). Mais informações pelo telefone (13) 3317 1397.

Foto: Reprodução/Internet

