Futuro do turismo em Caraguá é tema de palestra para empresários em São José dos Campos

O secretário de Turismo de Caraguatatuba Cristian Bota e o presidente do Conselho Municipal de Turismo de Caraguatatuba (Comtur) Rodrigo Tavano participaram do encontro Almoço & Negócios, na segunda-feira, 10, no Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) de São José dos Campos.

Os dois ministraram a palestra O Futuro do Turismo de Caraguatatuba, na qual mostraram o trabalho desenvolvido, participações em feiras, projetos e os investimentos para o setor no município. Cerca de 30 pessoas, entre executivos, empresários, políticos e servidores públicos compareceram ao encontro.

Cristian Bota destacou as ações de divulgação do município e da região como destino turístico. “Essas participações em feiras, como a Bolsa de Turismo de Lisboa, Avistar, Rio Boat Show e Festival das Cataratas, visam mostrar Caraguatatuba e o litoral norte.”

De acordo com o presidente do Contur Rodrigo Tavano, Caraguá e Ilhabela foram os únicos representantes do estado de São Paulo na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). “A BTL tinha pessoas de toda a Europa e da Ásia. Curiosamente, no estande da Embratur (Instituto Brasileiro de Turismo), a mesa do nosso estado era a mais procurada. Mesmo falando que éramos de Caraguatatuba e Ilhabela, o público nos questionava sobre Santos, Aeroporto de Guarulhos e Brotas.”

Cristian Bota falou sobre as tratativas para a criação do Consórcio do Litoral Norte. “A parceria entre as quatro cidades surge para vender o litoral norte de São Paulo como um único destino turístico. Os secretários de turismo se reúnem mensalmente e os custos com estantes nas feiras são divididos entre os municípios”, ressalta.

Mirante do Camaroeiro

Um dos grandes projetos turísticos do litoral norte também foi comentado: o Complexo Turístico do Mirante do Camaroeiro. O projeto inclui dois restaurantes, bondinho, arena para eventos, centro de exposições e funicular (vagões em trilhos e cabos) para a subida até o alto do Morro do Camaroeiro. Uma das atrações do complexo, o bondinho ou teleférico, fará passeio panorâmico entre o Camaroeiro e o Farol instalado no morro da Martim de Sá. Com a intenção de trazer paradas de navios de cruzeiro, haverá píeres para o desembarque de passageiros e das tripulações. O investimento previsto para o empreendimento, que será executado em três fases, é da ordem de R$ 12 milhões, com verba de R$ 4,2 milhões do Departamento de Apoio ao Desenvolvimento dos Municípios Turísticos (Dadetur) e parcerias público-privadas (PPP). A primeira etapa da obra deve iniciar ainda esse ano.

Rodrigo Tavano disse que o Conselho de Orientação e Controle do Fundo de Melhoria das Estâncias (COC) aprovou o projeto do Mirante do Camaroeiro na reunião ordinária da Aprecesp (Associação das Prefeituras Estâncias Climáticas do Estado de São Paulo), em maio, na cidade Olímpia. “A nossa proposta foi a mais elogiada entre as 70 estâncias do estado de São Paulo por ser o mais completo empreendimento voltado ao turismo. Vamos diminuir bastante a sazonalidade no município com esse projeto.”

O secretário de Turismo também falou sobre a reunião com representantes do mercado turístico em janeiro. “Cerca de 120 empresários da cidade compareceram ao encontro. Todo o nosso planejamento veio de sugestões da reunião.”

Cristian Bota comentou sobre a pesquisa em andamento para a elaboração do Plano Diretor Municipal de Turismo. “A Fundação de Apoio Tecnologia (FAT) foi contratada para elaborar o inventário turístico municipal. O Plano Diretor Municipal de Turismo é um requisito para Caraguá continuar como estância e receber recursos do Dadetur, conforme a Lei Complementar 1.261, de 29 de abril 2015”.

Para a presidente do Conselho Municipal de Turismo de São José dos Campos, Ana Paula Mansueto, as ações do Circuito Litoral Norte Paulista servem de exemplo para o Vale do Paraíba. “Devemos tentar unir os municípios, pois as duas regiões se complementam”. De acordo com a diretora de Turismo de São José dos Campos Nazira Madureira, as cidades devem atuar em conjunto apesar de serem geograficamente diferenciadas. “A prefeitura de São José está de portas para vocês.”

O diretor do Ciesp Almir Fernandes parabenizou o trabalho em equipe das quatro cidades do litoral norte. “Muitas pessoas vêm trabalhar temporariamente em São José, mas a família pode conhecer a região no período.”

A palestra também abordou temas relacionados ao calendário de eventos do município, Nova Tamoios Contornos, Hospital Regional e enrocamento do Rio Juqueriquerê.

O Ciesp promove o Almoço & Negócios às segundas-feiras, com o objetivo de trazer assuntos importantes para a troca de experiências e formação de networking.

